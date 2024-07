Stand: 01.07.2024 11:42 Uhr Viele Tore bei der Fußball EM der Minderheiten

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Minderheiten sind am am ersten Spieltag bereits 45 Tore gefallen. Besonders oft trafen die ausrichtenden Teams: Die Nordfriesen besiegten in Bredstedt die Mannschaft der Zimbern aus Italien mit 11 zu 0. Frank Nickelsen, Geschäftsführer des Friesenrats Sektion Nord und einer der Gastgeber freut sich über den Sieg der Mannschaften. Besser hätte der erste Tag gar nicht laufen können, man freue sich schon auf die nächsten Spiele, so Nickelsen. Das Schöne an der Europeada sei zudem, dass neben dem Sport auch neue Freundschaften und Netzwerke entstehen und dass diene auch dem übergeordneten Ziel der Völkverständigung.

Morgen finden im Nico-Nissen Stadion in Risum Lindholm die nächsten Spiele statt. Die bulgarische Minderheit aus Rumänien hatte gestern in Schleswig keine Chance gegen das Südschleswig-Team: 9 zu 0 das Ergebnis. Torlos trennten sich dagegen in Apenrade Nordschleswig und Ils Rumantschs aus der Schweiz. Heute wird in Niebüll, Flensburg und Schleswig gespielt. Den Plan gibt es auf europeada.eu.

