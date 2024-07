Stand: 08.07.2024 08:59 Uhr Viele Einsätze für die Feuerwehr in Südholstein

Am späten Sonnabendnachmittag war ein Gewitter mit teils kräftigen Sturmböen über das Land gezogen. Insgesamt wurden die Rettungskräfte laut Leitstelle zu knapp 50 Einsätzen allein in Südholstein gerufen. Die Feuerwehr Norderstedt (Kreis Segeberg) berichtet von zahlreichen umgestürzten Bäumen auf Autos, Straßen und Wohngebäuden sowie von vollgelaufenen Kellern. In Schenefeld im Kreis Pinneberg ist ein Baum gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat die Balkone dort beschädigt. Verletzte hat es laut den Rettungsleitstellen nicht gegeben.

