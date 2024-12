Stand: 13.12.2024 09:13 Uhr VfB Lübeck zurück auf dem Platz

Seit vier Wochen hat der VfB Lübeck kein Spiel mehr in der Regionalliga Nord absolviert. Grund dafür waren Spielabsagen wegen Sicherheitsbedenken oder unbespielbaren Plätzen. Am Sonnabend spielt die Mannschaft endlich wieder um wichtige Punkte. Gegner ist der FC St. Pauli II. Das Spiel findet im heimischen Stadion an der Lohmühle statt und beginnt um 17 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck VfB Lübeck