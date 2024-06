Stand: 18.06.2024 15:50 Uhr VfB Lübeck testet gegen den HSV

Vorfreude beim VfB Lübeck: Die Grün-Weißen treffen im letzten Vorbereitungsspiel der Sommer-Pause auf den Hamburger SV. Die Partie gegen den Zweitligisten soll am 13. Juli auf der Lohmühle steigen. Fans können sich schon in dieser Woche Karten sichern: Der Ticket-Vorverkauf startet kommenden Donnerstag um 10 Uhr. Vorher sind noch weitere Testspiele gegen Mannschaften aus der näheren Umgebung geplant, und zwar in Ratzeburg, Dornbreite und Eutin.

