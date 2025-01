Stand: 16.01.2025 09:29 Uhr Versuchter Einbruch in Lunden

In Lunden (Kreis Dithmarschen) wurde am vergangenen Mittwoch ein Mann nach einem versuchten Einbruch festgenommen. Er hatte am Nachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße einzubrechen. Eine Hausbewohnerin entdeckte ihn dabei, woraufhin der Mann flüchtete. Die Polizei konnte den 19-Jährigen aus Dithmarschen am Bahnhof vorläufig festnehmen. Er war bereits polizeibekannt. Ihm steht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Einbruch bevor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen