Stand: 07.04.2025 13:59 Uhr Der Landesmeister im Grillen kommt aus Itzehoe

Das Team BBQ Jack "no limits" aus Itzehoe (Kreis Steinburg) hat am Wochenende in Neumünster seinen Landesmeistertitel verteidigt. Die Weltmeister im Grillen vom vergangenen Jahr haben nun die Landesmeisterschaft im Grillen auf der NordGrill in Neumünster zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Im vergangenen Jahr konnte das Team sich nur knapp durchsetzen. Dieses Jahr hingegen gewannen sie laut Teamchef Marc Hellmund deutlich mit 27 Punkten Abstand zum Zweitplatzierten.

Damit hatte das Team nicht gerechnet, denn die anderen Teams würden ja auch nicht schlafen, so Hellmann. Das nächste große Ziel der neun Mitglieder im Tema BBQ Jack "no limits" ist die Deutsche Meisterschaft im Juli in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt), wo sie laut Hellmund zu den Favoriten gehörten.

