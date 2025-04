Rinder in Itzehoe flüchten vorm Schlachter Stand: 07.04.2025 13:44 Uhr Zwei Rinder sind in Itzehoe dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Beim Ausladen auf dem Schlachtbetrieb gelang den Tieren die Flucht.

In Itzehoe (Kreis Steinburg) sind am Montagmorgen drei Rinder vom Gelände eines Schlachters ausgebüxt. Laut dem Veterinäramt rannte eines der Tiere beim Ausladen auf einen Mitarbeiter zu, der zur Seite sprang. Alle drei Rinder nutzten die Gelegenheit und entkamen durch das Tor, dass nicht rechtzeitig geschlossen werden konnte. Eines der Tiere konnten in unmittelbarer Nähe wieder eingefangen werden.

Rind läuft über die Delftorbrücke

Die anderen zwei Rinder erlaubten sich einen größeren Ausflug. Zeugen beobachteten, wie ein Tier auf Höhe des Verkehrsamtes über die Gleise lief und riefen die Polizei. Eines der Tiere überquerte laut Polizei auf ihrem weiteren Weg die Delftorbrücke und landete schließlich kurz vor Münsterdorf im Wassergraben. Das zweite Tier wurde auf den Malzmüllerwiesen wieder eingefangen.

Schlachtung aufgeschoben

Eines der Rinder wurde laut dem Veterinäramt planmäßig geschlachtet, die anderen beiden Tiere durften zunächst zurück auf ihren Hof, da die Aufregung laut Schlachtbetrieb die Qualität des Fleisches mindern würde. Abgesehen vom Stress haben die Bio-Rinder laut Veterinärin den ungewollten Ausflug aber schadlos überstanden.

