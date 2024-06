Stand: 10.06.2024 16:31 Uhr Versuchte Tötung in Kiel: Fünf Personen gesucht

Die Polizei in Kiel ermittelt wegen versuchter Tötung. Fünf Tatverdächtige sollen in der Nacht auf Sonntag einen Mann mit mehreren Schnitten an Brust und Kopf verletzt haben. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben von Zeugen soll der verletzte Mann zuvor mit der Gruppe eine Auseinandersetzung im Bereich Sartorikai gehabt haben. Die mutmaßlichen Täter sollen dann in ein anderes Lokal geflüchtet sein. Die Einsatzkräfte konnten sie nicht mehr finden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

