Verschmorte Lampe löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines starken Feuergeruchs im Foyer ist die Feuerwehr am Montagabend zur Gemeinschaftsschule in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) gerufen worden. Rund 50 Einsatzkräfte der Wehren aus St. Michaelisdonn, Burg und Frestedt rückten aus. Sie konnten an der Lampen-Elektrik in der Zwischendecke eine verschmorte Stelle feststellen, so ein Feuerwehrsprecher. Offenes Feuer oder eine Rauchentwicklung habe es nicht gegeben.

