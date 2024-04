Stand: 05.04.2024 16:25 Uhr Verkehrssicherheitsbericht Steinburg: Anzahl der Unfälle gestiegen

Die Polizei hat am Freitag in Glückstadt (Kreis Steinburg) die Zahlen aus dem Verkehrssicherheitsbericht für den Kreis vorgestellt. Mit 3.239 Unfällen ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um gut elf Prozent gestiegen. 544 Personen wurden verletzt, 79 davon schwer. Bei Verkehrsunfällen getötet, wurden sechs Menschen. Auffällig ist laut Polizei die steigende Anzahl an Unfällen mit Kindern. Ebenfalls zugenommen haben durch Senioren und junge Menschen im Alter bis 25 Jahren verursachte Unfälle. Dabei waren Jüngere häufig zu schnell unterwegs und Senioren missachteten häufiger die Vorfahrt. Zurückgegangen ist laut Bericht allerdings die Zahl der Unfälle, an denen Zweiräder beteiligt waren. Die Polizei möchte nach eigenen Angaben künftig auf mehr Kontrollen setzen, damit geltende Regeln eingehalten werden.

