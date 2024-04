Stand: 23.04.2024 10:22 Uhr Verhandlungen über A20-Elbtunnel bei Glückstadt

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich am Dienstag erneut mit dem Bau der A20 und dem geplanten Elbtunnel bei Glückstadt im Kreis Steinburg. Als sogenannte Nord-West-Umfahrung Hamburgs soll die A20 in Richtung Westen und bis zur A26 in Niedersachsen weitergeführt werden. Dagegen hatte der Betreiber der Elbfähre zwischen Wischhafen in Niedersachsen und Glückstadt geklagt.

Laut einem Gutachten ist im Falle des Baus der Elbquerung die Fährverbindung nicht mehr wirtschaftlich und muss eingestellt werden, wie der Betreiber argumentiert. Mit der Klage sollen Schadensersatzansprüche gesichert werden. Ursprünglich sollten auch die Klagen von drei Umweltverbänden verhandelt werden. Das wurde aber abgesagt.

