Stand: 10.11.2024 11:12 Uhr Verdacht auf Brandstiftung in Brunsbüttel: Mülltonnen in Flammen

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben in der Nacht zu Sonntag innerhalb kürzester Zeit mehrere Mülltonnen und Container gebrannt. Insgesamt sieben Abfallbehälter standen laut Feuerwehr innerhalb von 20 Minuten in Flammen. Auch eine Tonne im Hinterhof des Schleusenhotels brannte demnach. Dort breitete sich das Feuer auf die Fassade und umliegende Geschäfte aus. So geriet unter anderem der Mitarbeiterraum einer Optikerfiliale in Brand, das Hotel musste geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Brandstifter fest. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände zusammenhängen. Die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.11.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen