Stand: 27.01.2025 09:12 Uhr Urteil im Lübecker Prozess: Mann soll Brandsatz geworfen haben

Im Prozess um einen Brandsatzwurf in einem Lübecker Mehrfamilienhaus wird am Montag (27.01.) das Urteil erwartet. Ein 34-Jähriger soll laut Anklage im Juli nachts mit einem Stein das Fenster zu einer Wohnung eingeworfen und anschließend einen Brandsatz hineingeworfen haben. In dem Haus hielten sich seine damals 15 Jahre alte Ex-Freundin und ihr Bekannter auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor.

