Urlaub mit Hund in Dänemark: Das sollten Sie wissen Stand: 24.08.2024 06:00 Uhr Nach Informationen des Auswärtigen Amts in Dänemark machen jedes Jahr hunderttausende deutsche Familien mit ihren Hunden Urlaub in Dänemark. Für Hundebesitzer gibt es einiges zu beachten; so dürfen etwa einige Rassen nicht ins Land.

von Simone Mischke

Für viele Menschen gehört der Hund mit zur Familie - klar, dass der Vierbeiner auch mit in den Urlaub nach Dänemark soll. Das ist grundsätzlich kein Problem. Im Netz gibt es ein vielfältiges Angebot an Ferienwohnungen oder -häusern und Hotels, in denen Vierbeiner willkommen sind. Ebenso die Informationen, was in den Unterkünften mit Hund erlaubt ist oder eben nicht.

Europäischer Heimtierausweis und grundsätzliche Leinenpflicht

Damit der Urlaub mit dem Vierbeiner entspannt startet, gehört der Europäische Heimtierausweis ins Gepäck. Hunde müssen entweder über eine Tätowierung oder Chip identifiziert werden können. Und: "So banal es klingt, auch in Dänemark gehört der Hund an die Leine. Das ist das wichtigste", sagt der Leiter des deutsch-dänischen Pendlerinformationsbüros "Regionskontor", Peter Hansen. Ausnahmen sind beispielsweise Strände in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März.

In einigen Wäldern gibt es Hinweisschider wie "Uden snor, men under kontrol" - dort darf der Hund grundsätzlich ohne Leine laufen, wenn er zurückgerufen werden kann - also abrufbar ist. Gerne werden diese Waldabschnitte sowohl von Deutschen als auch Dänen als "Hundewald" bezeichnet; es sind jedoch schlicht Waldabschnitte, in denen eben auch Hunde laufen dürfen - ebenso wie es die Menschen tun. Allerdings gibt es in Dänemark auch extra eingezäunte Waldgebiete, in denen sich die Hunde ohne Leine austoben und laufen dürfen; so genannte Hundewälder. Etliche Ferienhausanbieter weisen darauf hin, wo diese Wälder sind; etwa rund um den Ringkøbing Fjord.

Haftpflichtversicherung und dänisches Hundegesetz

"In Dänemark ist alles teuer - daher ist eine Haftpflichtversicherung für den Hund sinnvoll", empfiehlt Peter Hansen. Im Gegensatz zu Dänemark ist diese Versicherung für den Hund in Deutschland nicht Pflicht. Richtig problematisch kann es werden, wenn der Hund einen anderen Hund oder sogar Menschen anfällt und beißt. Das dänische Hundegesetz sieht vor, dass der Hund je nach schwere der Verletzung eingeschläfert werden kann. Darüber entscheidet die dänische Polizei. Das Hundegesetzt ist 2014 dahingehend geändert worden, dass der Besitzer jetzt das Recht auf einen Hundesachverständigen hat, bevor die Polizei die Entscheidung trifft.

Welpen dürfen nicht über die Grenze

Wichtig für Hundebesitzer: "Welpen unter 12 Wochen dürfen nicht einreisen", sagt Peter Hansen. Der Grund: Welpen können frühestens ab der zwölften Woche gegen Tollwut geimpft werden. Dann dauert es weitere 21 Tage bis sich der Impfschutz vollständig aufgebaut hat. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf der Seite des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung.

Diese Hunde sind unerwünscht

Nicht alle Hunde dürfen mit in den Dänemark-Urlaub. Insgesamt stehen 13 Hunderassen auf der Liste der verbotenen Hunde: Dazu zählen unter anderem Pittbull und American Staffordshire Terrier, American Bulldog, Dogo Argentino (argentinische Dogge) und Kangal. Das Verbot gilt auch für Mischlinge, die mit den verbotenen Rassen gekreuzt sind. Im Zweifel muss der Hundebesitzer über entsprechende Papiere der dänischen Polizei gegenüber die Abstammung seines Tieres nachweisen. Denn: hat die Polizei den Eindruck, es allein vom Aussehen her mit einer verbotenen Rasse zu tun zu haben, kann sie die Einreise des Hundes verweigern.

Es gibt Ausnahmen, unter denen einige der so genannten Listenhunde doch über die Grenze dürfen. Wenn sie etwa vor dem 17. März 2010 angeschafft wurden und mit Leine und Maulkorb geführt werden. Oder aber, wenn man Dänemark als Transitland nutzt. Keinerlei Ausnahmen gibt es indes für Pittbull und Tosa Inu. Die sind seit 1991 in Dänemark verboten.

Gegenseitige Rücksichtnahme wichtig

"Hunde haben vier Beine - in Deutschland und in Dänemark", sagt Peter Hansen schmunzelnd. Heißt: Deutlich anders ist es in Dänemark im Vergleich zu Deutschland nicht. Gegenseitige Rücksichtnahme sollte selbstverständlich sein - dazu gehört natürlich auch, die Hinterlassenschaften der Hunde entsprechend zu entsorgen. Wer unsicher ist, was Papiere, Regeln sowie eine Liste der verbotenen Hunderassen angeht: auf den Seiten von Regionskontor, dem dänischen Außenministerium sowie dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gibt es weitere Informationen.

