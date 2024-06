Stand: 28.06.2024 09:41 Uhr Unwetter an der Westküste: 26 Feuerwehreinsätze

Vor allem im Süden Schleswig-Holsteins hat es gestern Abend schwere Gewitter und Starkregen gegeben. An der Westküste gab es wegen des Unwetters insgesamt 26 Feuerwehreinsätze. Allein 13 Einsätze hatte die Feuerwehr Büsum (Kreis Dithmarschen): Die 20 Einsatzkräfte mussten parallel arbeiten - vollgelaufene Keller auspumpen, einen gefährdeten Baum sichern. Teilweise standen auch Straßen bis über den Gehweg hinaus unter Wasser.

Hilferufendes Winken aus Wasser entpuppt sich als spielende Kinder

Zwischenzeitlich wurde die Feuerwehr gemeinsam mit weiteren Rettungskräften auch zu einem Notfall an den Büsumer Hauptstrand gerufen. Der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus: Passanten hatten ein hilferufendes Winken im Wasser wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt - aber es handelte sich lediglich um spielende Kinder. Und in Oldenborstel (Kreis Steinburg) schlug am Donnerstagabend ein Blitz in ein Haus ein. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.

