Unternehmer Günther Fielmann ist tot Stand: 05.01.2024 09:00 Uhr Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette, Günther Fielmann, ist tot. Er starb am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee (Kreis Stormarn), wie das Unternehmen heute mitteilte.

Modische Brillen auf Rezept. Mit diesem Konzept eröffnete Günther Fielmann 1972 sein erstes Geschäft in Cuxhaven. Innerhalb von zwei Jahren eröffnet er bundesweit sieben Niederlassungen - Ende der 1970er-Jahre gibt es schon 44 Filialen. Die Zentrale der Optikerkette sitzt von Beginn an in Hamburg. Es war der Beginn einer neuen Brillen-Ära, die Günther Fielmann geprägt hat. Jetzt starb der Firmengründer im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee. Fielmann war gebürtiger Schleswig-Holsteiner: Am 17. September 1939 wurde er in Schafstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geboren.

Fielmann wird preußisch streng erzogen, beginnt mit 17 eine Lehre als Augenoptiker und lernt in den USA kennen, wie Brillen und Gläser industriell gefertigt werden. Mit 33 Jahren eröffnet er dann sein erstes Optikergeschäft und steigt damit innerhalb weniger Jahre zum deutschen Marktführer auf. Günther Fielmann blieb lange Junggeselle, heiratete erst mit 49 Jahren die Studentin Heike Eggert, die sich als Fotomodell bei seinem Unternehmen beworben hatte. Das später getrennte Paar hat zwei Kinder, Sohn Marc ist seit 2012 im Unternehmen.

Brille? Fielmann!

Inzwischen verkauft Fielmann jede zweite Brille in Deutschland, der Konzern mit Sitz in Hamburg beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter. Seine Mitarbeiter hat der Milliardär während seiner aktiven Zeit im Unternehmen bevorzugt selbst ausgebildet. Seit 2006 erlernen Augenoptiker auf Schloss Plön in der Holsteinischen Schweiz ihr Handwerk. Nach eigenen Angaben bildet das Unternehmen mehr als 40 Prozent des augenoptischen Nachwuchses in Deutschland aus. Gern unterstrich der Chef den familiären Charakter der Firma, er ließ jährlich einen Baum für jeden seiner Beschäftigten pflanzen. Der Firmengründer hatte sich vor rund fünf Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, Sohn Marc wurde gleichberechtigter Vorstandschef.

Fielmann spendete viel, für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Ökologie und Naturschutz. Im Jahr 2016 hatte er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten und wurde Ehrenbürger Schleswig-Holsteins.

Weitere Informationen Fielmann - zwischen Discount und Qualität Modische Brillen auf Rezept: Mit diesem Konzept eröffnete Optikermeister Günther Fielmann 1972 sein erstes Geschäft in Cuxhaven. Inzwischen arbeiten mehr als 19.000 Menschen in dem Konzern. mehr Fielmann will in Hamburg bleiben Zuletzt war ein Umzug mit der Unternehmenszentrale erwogen worden, doch jetzt steht fest: Firmensitz bleibt die Hansestadt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2024 | 09:00 Uhr