Stand: 25.09.2024 09:29 Uhr Untere Stör: Bagger wandeln Lebensraum für Artenvielfalt um

Seit Montag wird in Mühlenbarbek bei Kellinghusen (Kreis Steinburg) gebaggert: Denn dort verwandelt die Ausgleichsagentur der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein die Untere Stör in einen Lebensraum für Vögel. Der Bagger kappt unterirdische Drainagerohre damit die Wiesen und Weiden im eingedeichten Überschwemmungsgebiet der Stör wieder wie vor 100 Jahren überfluten können. "Das dient vor allem eher dem Anlocken von Arten, die dort in den Bereichen früher vorgekommen sind. Das ist zum Beispiel der Kiebitz oder die Bekassine, die diese feuchten, gut stocherfähigen Böden brauchen", sagt Maßnahmenmanagerin Karin Windloff. Die Baumaßnahmen dauern noch bis Freitag an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg