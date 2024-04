Stand: 10.04.2024 09:36 Uhr Ungewisse Zukunft für behindertengerechte Wohnstätte in Kiel

Personalmangel und hohe Kosten für Zeitarbeitskräfte machen dem Betreiber der Wohnstätte für Körperbehinderte am Kieler Blocksberg weiter Probleme. Der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, er wolle nachsehen, warum es dort einen so großen Fachkräftemangel gebe. Nach aktuellem Stand muss die Wohnstätte Ende Mai schließen. Wann eine endgültige Entscheidung getroffen wird, ist nicht bekannt. Insgesamt leben in der Kieler Wohnstätte sieben Menschen zwischen 44 und 73 Jahren.

