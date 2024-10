Stand: 09.10.2024 15:18 Uhr Unbekannte töten 30.000 Bienen an Schule in Schleswig

Bereits zum wiederholten Mal hat die Schule Nord in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Fall von Vandalismus. Unbekannte Täter haben am Wochenende im eingezäunten Bereich die Halterungen von drei Bienenkästen entfernt. Dadurch ist die Wärme entwichen und die 30.000 Carnica-Bienen sind dann aufgrund der Kälte gestorben. Um die Tiere hatten sich die Grundschüler in der Bienen-AG gekümmert.

Bienen-AG soll im kommenden Schuljahr weitergeführt werden

Die Schule Nord bekommt in den nächsten Wochen von einer befreundeten Nachbarschule ein neues Bienenvolk. Schulleiterin Maren Strassenburg überlegt nun, die Sicherheitsmaßnahmen für die Bienen zu optimieren, indem möglicherweise ein höherer Zaun gebaut wird. Für dieses Schuljahr fällt die Bienen-AG für die Kinder allerdings aus.

