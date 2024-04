Stand: 18.04.2024 10:02 Uhr Unbekannte klauen Ortsschilder im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg sind in Tornesch und Heidgraben Ortsschilder geklaut worden. Die zuständigen Behörden haben Anzeige wegen Diebstahls erstattet, berichtet die Polizei. In Heidgraben ist es schon das dritte Ortsschild, das innerhalb kurzer Zeit geklaut wurde. In den vergangenen Monaten sind in mehreren Gemeinden insgesamt 16 Ortschilder geklaut worden. Laut Polizei ist das Stehlen von Ortsschildern kein Kavaliersdelikt. Zum Teil handele es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, so die Polizei.

