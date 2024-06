Stand: 17.06.2024 19:46 Uhr Unbefristeter Ärztestreik an Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg

An der Paracelsus-Klinik in Henstedt Ulzburg (Kreis Segeberg) wird ab morgen früh, 7 Uhr gestreikt. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat die Ärzte der Klinik zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Grund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Der Marburger Bund fordert 15 Prozent mehr Lohn und einen Inflationsausgleich.

Etwa 60 Medizinerinnen und Mediziner sind an der Klinik angestellt. Nach Angaben der Ärztegewerkschaft erhalten sie bis zu 10 Prozent weniger Lohn als ihre Kolleginnen und Kollegen an kommunalen Kliniken, wie beispielsweise in Hamburg. Der Vorsitzende des Marburger Bundes, Michael Wessendorf, spricht von mangelnder Wertschätzung in den Tarifverhandlungen und einer puren Provokation der Arbeitgeberseite. Dem könne man nur mit Streik beantworten, so Wessendorf weiter.

Notfälle werden trotzdem behandelt

Während des Streiks ist ein Notdienst eingerichtet. Patientinnen und Patienten mit akuten Beschwerden werden natürlich versorgt, so eine Klinik-Sprecherin. Weniger dringende Termine seien im Vorfeld des Streiks verlegt worden.

