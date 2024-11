Stand: 01.11.2024 15:34 Uhr UKSH als zweitbestes Krankenhaus Deutschlands ausgezeichnet

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit seinen Standorten in Kielund in Lübeck wurde in der "Focus Klinikliste" als zweitbestes Krankenhaus in Deutschland ausgezeichnet. Das UKSH ist laut dem Magazin Focus das führende Krankenhaus im Norden. Die Platzierung richtet sich unter anderem nach den empfohlenen Fachkliniken und der Anzahl der Top-Mediziner in einem Krankenhaus. Noch besser als das UKSH hat nur die Charité in Berlin abgeschnitten in dem Ranking.

