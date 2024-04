Stand: 29.04.2024 10:12 Uhr UKSH Kiel erhält modernes Laborzentrum

Das UKSH in Kiel eröffnet am Montag eines der modernsten Laborzentren Deutschlands. Nach Angaben des ärztlichen Leiters des Diagnostikzentrums, Ralf Junker, sei der 6.000 Quadratmeter große Neubau etwas Besonderes: "Patienten merken es dadurch, dass sie möglicherweise eine kürzere Liegezeit haben, weil Laboranalysen schnell zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es dann so, dass wir ein sehr breites Spektrum an Laboranalytik bieten."

