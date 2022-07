Travemünder Woche 2022: Das maritime Flair soll zurückkehren Stand: 19.07.2022 15:14 Uhr Nach der Pandemie wird es nur noch halb so viele Stände und Bühnen geben, wie früher. Die Veranstalter sehen darin eine Chance. Das Segel- und Volksfest beginnt am Freitag mit seiner 133. Ausgabe.

Nach einem Jahr Zwangspause wegen der Corona-Pandemie und einem Jahr fast ohne Programm an Land soll es in diesem Jahr wieder eine vollständige Festwoche geben. Das sportliche Programm auf dem Wasser soll es in gewohntem Umfang geben, die Volksfest wird dagegen eine Nummer kleiner ausfallen.

600 Boote starten in Travemünde

Insgesamt zwölf internationale Meisterschaften stehen auf dem sportlichen Programm der Travemünder Woche. 1.500 Seglerinnen und Segler aus 28 Nationen gehen dabei an den Start. Höhepunkt dabei ist sicherlich das Finale der Champions-League, also der 36 besten Segelvereine der Welt.

Im traditionellen Rennen um den Rotsponpokal wird Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am 27. Juli gegen Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) antreten.

Volksfest muss sich neu erfinden

Zur Travemünder Woche 2022 werden es nur noch halb so viele Stände und Bühnen, wie vor der Pandemie. Das heißt auch, weniger Party am Strand, mehr Platz auf der Promenade. Die Veranstalter versprechen sich davon, dass auch das maritime Flair wieder stärker in den Vordergrund rückt.

Das wird aber zur finanziellen Herausforderung, sagt Lutz Kleinfeld, Chef des Lübecker Yacht Clubs. Denn früher habe ein Partner das Landprogramm gestaltet und so auch für das Geld gesorgt, mit dem die Segelveranstaltungen finanziert werden. Die Meldegelder der Sportler hätte dafür bei weitem nicht ausgereicht.In diesem Jahr reiche das Geld nicht mehr aus, sagt Kleinfeld. Die Stadt müsse Helferinnen und Helfer stellen, auch wenn das Programm an Land bereits mit verminderter Leistung gefahren wird.

Programmhöhepunkte bleiben erhalten

Trotzdem wird es auch bei dieser Travemünder Woche eine Festmeile mit Essen, Getränken und Musik geben. Die Viermastbark "Passat" wird in den Abendstunden wieder mit Licht und Laser illuminiert und zum Abschluss der Segelwoche gibt es am 31. Juli ein großes Feuerwerk.

