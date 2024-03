Stand: 15.03.2024 10:33 Uhr Tourismus: Noch niedrige Buchungszahlen an der Ostsee

Trotz gestiegener Preise und sparsamerer Gäste hoffen die Touristiker in Schleswig-Holstein auf einen guten Saisonstart. Die Buchungszahlen liegen in diesem Jahr noch etwas unter dem üblichen Niveau, sagte eine Sprecherin von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Grund dafür sei das frühe Osterfest. Wenn es wärmer werde, steige bei den Gästen erfahrungsgemäß auch die Lust auf ein Wochenende an der Ostsee.

