Tornesch wählt neuen Bürgermeister: Hahn gegen Radon Stand: 01.02.2024 15:34 Uhr Am Sonntag wird eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister in der Stadt Tornesch gewählt. Amtsinhaberin Sabine Kählert wird nicht erneut antreten.

Zwei Bewerber stehen in Tornesch (Kreis Pinneberg) zur Auswahl, wenn es am Sonntag (4.2.) um die Wahl des neuen Verwaltungschefs geht: Ann Christin Hahn von den Grünen und Christopher Radon von der CDU. Beide Kandidaten sind in der 14.500 Einwohner zählenden Stadt bereits im Amt des stellvertretenden Bürgermeisters.

Hahn will mehr Aufenthaltsqualität für die Innenstadt

Als Bürgermeisterin von Tornesch möchte sich Ann Christin Hahn vor allem um fehlende Plätze an Kindergärten und Schulen kümmern. Auch die Entwicklung der Innenstadt will die Fraktionsvorsitzende der Grünen mit "frischen Impulsen" vorantreiben, wie sie auf ihrer Webseite schreibt. Mehr Aufenthaltsqualität und Treffpunkte für junge Menschen sowie Raum für Kultur stehen für die 43-Jährige im Fokus. Bürgerinnen und Bürger sollen in diesen Prozess eingebunden werden.

Radon möchte für Entlastung im Innenstadtverkehr sorgen

Auch Christopher Radon, Fraktionsvorsitzender der CDU, setzt sich unter anderem für weitere Schul- und Kindergärtenplätze ein, wie er auf seiner Webseite mitteilt. Im Bürgermeisteramt möchte er sich außerdem für eine Verkehrsentlastung im Zentrum der Stadt kämpfen. Auch die Digitalisierung im öffentlichen Raum und in der Verwaltung soll vorangetrieben werden.

Amtsinhaberin Kählert steht zur Wiederwahl nicht bereit

Wie die Stadt mitteilte, stellt sich die amtierende Bürgermeisterin, Sabine Kählert (parteilos), nach sechs Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl auf. Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters ist somit der 1. Juli.

Die Ratsversammlung setzt sich in Tornesch aktuell aus der CDU mit elf Sitzen, der SPD, den Grünen und der Wählergemeinschaft Bürger für Tornesch mit jeweils fünf Sitzen sowie der FDP mit zwei Sitzen zusammen.

