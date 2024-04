Stand: 23.04.2024 09:48 Uhr Tornesch: Grundschule ensteht doch im Esinger Weg

Die neue Grundschule in Tornesch (Kreis Pinneberg) soll nun doch im Esinger Weg gebaut werden. Das hat der Bau- und Planungsausschuss am Montagabend beschlossen. In den vergangenen Monaten gab es Gutachten und Pläne für einen alternativen Standort. Dieser wäre allerdings teurer geworden als geplant. Zudem hätte der Bau länger gedauert. Bereits vor zwei Jahren hatte die Ratsversammlung Tornesch den Neubau am alten beziehungsweise neuen Standort beschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr