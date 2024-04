Stand: 19.04.2024 10:36 Uhr Topspiel im Handball: SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg

Nach dem verpassten Finaleinzug beim Final Four des DHB-Pokal in Köln, spielt die SG Flensburg-Handewitt heute Abend gegen den Pokalsieger SC Magdeburg. Anwurf ist in der Campushalle um 20 Uhr. Seit Dienstag bereiten sich die Spieler auf das Topspiel vor. Die niedergeschlagene Stimmung konnte SG Trainer Nicolej Krickau nach eigenen Angaben wieder aufhellen. Die Mannschaft sei mehr als fokussiert auf das Spiel gegen die wohl aktuell beste Mannschaft der Welt, so Krickau. Das Heimspiel ist bereits seit Wochen ausverkauft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 08:30 Uhr