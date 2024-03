Stand: 05.03.2024 14:29 Uhr Tötungsdelikt in Stade: Mann aus Mölln festgenommen

Ein Sondereinsatzkommando hat am Morgen in Mölln im Kreis Herzogtum-Lauenburg einen Mann festgenommen. Der 29-Jährige soll in ein Tötungsdelikt in Stade in Niedersachsen verwickelt sein. Auch dort wurden vier junge Männer festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tatverdächtigen im Januar einen 44-Jährigen im Stader Bahnhofparkhaus so stark zusammengeschlagen hatten, dass er später im Krankenhaus starb. Tathintergrund war demnach eine vorangegangene Messerattake des jetzigen Opfers gegen ein Familienmitglied aus der Tätergruppe. Gegen die fünf Festgenommenen wurde Haftbefehl erlassen - ein weiterer Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht.

