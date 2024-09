Stand: 04.09.2024 17:23 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall in Hoisdorf

In Hoisdorf im Kreis Stormarn hat es am Mittwoch gegen 13 Uhr einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Auf der K30 Richtung Siek überholte laut Polizei eine 60-jährige Autofahrerin eine Fahrzeugkolonne. Beim Einscheren stieß sie mit einem Traktorgespann mit Pflug zusammen. Dabei verletzte sich die Fahrerin schwer, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihre 85-jährige Beifahrerin verstarb noch am Unfallort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Strecke ist derzeit noch voll gesperrt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.09.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn