Vorgetäuschter Tod in der Ostsee: Bewährungsstrafen für Ehepaar

Er soll seinen Tod vorgetäuscht haben, um Versicherungssummen in Millionenhöhe für seine Frau und seine Mutter zu bekommen. Das Kieler Landgericht hat den Hauptangeklagten, einen 53-Jährigen, heute zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann bekam ein Jahr und neun Monate, seine mitangeklagte Ehefrau wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchten Versicherungsbetrugs in 14 Fällen je eine mehrjährige Haftstrafe gefordert, die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.

Vorgetäuschter Tod durch Bootsunfall

Laut Staatsanwaltschaft hatte das Ehepaar einen ausgeklügelten Plan: Der Mann täuscht seinen Tod durch einen Bootsunfall vor - seine Ehefrau und seine Mutter kassieren mehr als vier Millionen Euro aus Lebensversicherungen. Aber der Plan scheiterte. Die Polizei hatte den Angeklagten lebend auf dem Dachboden seiner Mutter in Niedersachsen gefunden. Außerdem verlangten die Versicherungen eine Sterbeurkunde. Das steht laut Gericht bei allen Versicherungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen - nur bei einer nicht.

Die Kammer deutete Ende Januar an, dass es wegen der fehlenden Sterbeurkunde in 13 Fällen rechtlich bei der Vorbereitung eines Betrugs blieb. Das ist nicht strafbar. In dem 14. Fall sieht das möglicherweise anders aus, weil die Angeklagten davon ausgegangen waren, das Geld tatsächlich bekommen zu können. Das wäre damit ein versuchter Betrug.

