Stand: 27.09.2024 20:44 Uhr Thomas-Mann-Preis 2024 geht an Schriftsteller Navid Kermani

Am Freitag ist dem Schriftsteller Navid Kermani im Theater Lübeck der Thomas-Mann-Preis 2024 verliehen worden. Die Jury entschied sich für Kermani, weil sein erzählerisches und essayistisches Werk Zeitgenossenschaft auf eine Ebene gehoben habe, die in der Gegenwartsliteratur ihresgleichen suche.

Kermani ist 1967 in Siegen geboren und schrieb unter anderem wissenschaftliche Werke wie "Über das ästhetische Erleben des Koran", ausgezeichnete Romane wie "Der Name" und "Große Liebe" sowie politisch-engagierte Reportagen wie "Ausnahmezustand. Reisen in eine beunruhigte Welt". Für seine Romane, Essays, Reportagen und Monographien erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Hölderlin-Preis sowie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 2010 im Wechsel in Lübeck und München verliehen.

