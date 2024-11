Stand: 01.11.2024 15:45 Uhr Theodor-Heuss-Ring/B76: Kieler Knotenpunkt wieder befahrbar

In Kiel können Autofahrer seit Freitag wieder vom Theodor-Heuss-Ring/B76 auf den Ostring abbiegen. Nach Angaben der Stadt sind die Bauarbeiten an der Kreuzung zum Ostring beendet. Der Knotenpunkt ist somit wieder in alle Richtungen befahrbar. Auf der B76 wird jetzt noch bis Ende November im Bereich der Friesenbrücke gebaut. Dort ist in jede Richtung nur eine Spur frei.

