Stand: 27.11.2024 18:12 Uhr Terrorverdächtiger aus Elmshorn bleibt in Untersuchungshaft

Der 17 Jahre alte Jugendliche aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das hat die Ermittlungsrichterin nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bei einem Haftprüfungstermin am Mittwochnachmittag entschieden. Dem Jugendlichen wird Verabredung zum Mord sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Flensburg ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, das unter anderem die Schuldfähigkeit des Verdächtigen klären soll. Nach einem Hinweis eines US-Geheimdienstes hatten Ermittler ihn seit März dieses Jahres überwacht. Er soll sich in der Zeit weiter hin zum radikalen Islamisten entwickelt haben. Nach NDR Informationen hatte er schon in der Vergangenheit versucht, Mitschüler zum Islam zu bekehren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Pinneberg