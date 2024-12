Stand: 04.12.2024 09:32 Uhr Tensfelder Moor bei Trappenkamp soll vernässt werden

Teile des Tensfelder Moors bei Trappenkamp im Kreis Segeberg sollen wieder renaturiert werden. Intakte Moore können viel klimaschädliches CO2 speichern, dafür müssen sie aber wieder nass werden. „Der ursprüngliche Moorboden agiert dann wie ein Schwamm, saugt das Wasser auf und dadurch verwandelt sich diese ungenutzte Grünlandfläche in eine kleine Klimaretterin. Sobald die Fläche nämlich unter Wasser steht, beginnen die moortypischen Torfmoose wieder zu wachsen und binden das klimaschädliche CO2“, erklärt Cordula Knabe, Maßnahmen-Managerin der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Im Tensfelder Moor laufen deswegen die ersten Bauarbeiten. Demnach verschließen Bagger kleine Gräben und entfernen künstliche, unterirdische Drainagen. So soll Regenwasser länger in der Moorfläche bleiben und diese dann wiedervernässen. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Donnerstag.

