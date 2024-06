Stand: 24.06.2024 09:37 Uhr Taufaktion in der Familienlagune Büsum

In der Familienlagune in Büsum (Kreis Dithmarschen) haben sich am Sonnabend rund 50 Menschen mit Nordseewasser taufen lassen. Die Täuflinge waren im Alter zwischen null und 21 Jahre. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, will der Kirchenkreis Dithmarschen mit dieser besonderen Taufaktion wieder mehr Menschen erreichen, erzählt Simon Luthe. Er ist Pastor in Wesselburen. "Ich glaube, wir müssen bisschen mehr Event machen und den Leuten was bieten", sagt Simon Luthe. Acht Pastorinnen und Pastoren und ein Diakon haben die Taufen zusammen mit Helfern aus dem Kirchenkreis durchgeführt. Es ist bereits das dritte Tauffest dieser Art in Büsum.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2024 | 08:30 Uhr