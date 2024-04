Stand: 30.04.2024 16:33 Uhr Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel weiter ohne Ergebnis

Die Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind am Dienstag weiter ohne Ergebnis geblieben. Auf den Verhandlungen hätten hohe Erwartungen gelegen, da die Tarifrunde inzwischen seit einem Jahr laufe, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Der letzte Verhandlungstermin war im November 2023. Die Verhandlungen sollen Anfang Juni fortgesetzt werden. Zuvor hatten Hunderte Beschäftigte in Kiel und Lübeck für höhere Löhne gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 17:00 Uhr

