Stand: 17.06.2024 16:16 Uhr Tarifabschluss im Kieler Baugewerbe

Die knapp 1.200 Beschäftigten in den Baubetrieben der Landeshauptstadt bekommen nach Angaben der IG Bau Schleswig-Holstein Nord mehr Lohn. "Wer in Kiel auf dem Bau arbeitet, kann jetzt pro Monat zwischen 260 und 314 Euro mehr im Portemonnaie erwarten", sagte Arno Carstensen von der IG Bau. Auch der Nachwuchs erhalte ein Plus: Wer in Kiel seine Ausbildung in einem Bauunternehmen mache, verdiene im ersten Jahr 1.080 Euro im Monat. Das seien 145 Euro mehr als bisher, sagte Carstensen. "Der Bau macht sich damit interessant: Er wird für junge Leute wieder deutlich attraktiver und erhöht damit seine Chancen auf den dringend gebrauchten Fachkräfte-Nachwuchs."

Der Tarifabschluss gilt laut Gewerkschaft rückwirkend ab Mai. Die Tarifparteien hätten sich außerdem darauf geeinigt, dass die Löhne im nächsten und übernächsten Jahr nochmals steigen werden. Vom neuen Tarifabschluss haben nach Angaben der IG Bau alle Beschäftigten etwas, die in der Gewerkschaft sind und bei einem Unternehmen arbeiten, das im Arbeitgeberverband des Bauhandwerks oder der Bauindustrie ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 16:30 Uhr