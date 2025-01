Stand: 02.01.2025 08:11 Uhr Tanken wird teurer - auch in SH

Kraftstoffe für das Auto werden im neuen Jahr teurer - auch in Schleswig-Holstein. "Grund sind zum einen die Unwägbarkeiten durch die Kriege in der Ukraine und in Nahost, sowie die weltweiten Krisen", sagte Rainer Pregla, Sprecher des ADAC Schleswig-Holstein. Zum anderen spiele der von der Bundesregierung festgelegte CO2-Preis eine Rolle. Der steigt von 45 auf 55 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid. Das werde den Liter Sprit jeweils um etwa drei Cent verteuern, so Pregla.

