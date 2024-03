Stand: 15.03.2024 16:29 Uhr Symposium zu Jugendgewalt und sozialen Medien

Im Schleswig-Holsteinischen Landtag haben sich am Freitag Abgeordnete und Experten auf einem Symposium mit dem Thema Jugendgewalt beschäftigt. Ein zentraler Aspekt war dabei die Rolle der sozialen Medien, denn immer wieder werden Gewalttaten gefilmt und hochgeladen. Laut den Experten hat es schon früher Übergriffe gegeben - durch die sozialen Medien könnten Gewaltdarstellungen aber weiter verbreitet werden. Petra Grimm von der Hochschule der Medien sagte, dass die Plattformen stärker reguliert werden müssten. Kinder und Jugendliche müssten aber auch wissen, wie die Netzwerke funktionieren und was deren Absichten sind. Die Ressourcen, damit Lehrkräfte diese Digitalkompetenz vermitteln können fehlen noch. Fromm forderte deshalb, mehr Geld in Bildung zu investieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 17:00 Uhr