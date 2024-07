Stand: 25.07.2024 15:03 Uhr Sylt: 20 Punks stürmen Rathaus in Westerland

In Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) sind am Donnerstag 20 Punks ins Rathaus eingedrungen und haben Parolen skandiert und Fotos gemacht. Laut Polizei wurde zunächst ein Hausverbot ausgesprochen. Gut eine Stunde später drangen erneut einige Punks trotz Verbots in das Rathaus ein. Die Stadt erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Laut eines Stadtsprechers sei niemand verletzt worden oder etwas zu Schaden gekommen.

Aktuell läuft auf Sylt ein genehmigtes Protestcamp der Punks. Noch bis zum 1. September wollen die Punks an der Festwiese in Tinnum demonstrieren, unter anderem für Klimagerechtigkeit, eine inklusive Gesellschaft und gegen Gentrifizierung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sylt