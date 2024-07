Stand: 29.07.2024 15:03 Uhr Surfer Vincent Langer ist Gesamtsieger des Surf Cup Sylt

Der California Surf Cup Sylt (Kreis Nordfriesland) ist mit dem 23. Gesamtsieg des Surf-Profis Vincent Langer aus Preetz (Kreis Plön) zu Ende gegangen. Er sicherte sich zudem den Titel in den Disziplinen Foiling und Fin Slalom. Vincent Langer dominierte trotz eines Sturzes. Er wurde von einem im Wasser treibenden Plastikeimer ausgebremst. Die Veranstalter sind insgesamt mit der Veranstaltung zufrieden, denn die Surf-Bedingungen waren in den vergangenen Tagen sehr gut. Außerdem sind zu dem Surf Event knapp 100.000 Menschen an den Brandenburger Strand gekommen.

