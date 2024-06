Stand: 14.06.2024 14:58 Uhr Superkunstfestival in Lübeck gestartet

In Lübeck hat am Freitagnachmittag das Superkunstfestival begonnen. Hauptacts an diesem Wochenende sind die Bands "Von Wegen Lisbeth", "The Boss Hoss" oder die Techno-DJane "Marusha". Aber auch Newcomer, Kleinkunst oder Theateraufführungen haben ihren Platz. Das Festival findet auf dem Gelände der Diakonie Nord Nord Ost statt und ist ein inklusives Festival, das die Barrieren zwischen Behinderung und Nicht-Behinderung, Arm und Reich, Herkunft und Heimat, Jung und Alt aufheben soll, so die Diakonie. Im vergangenen Jahr hatten rund 36.000 Menschen die Veranstaltung besucht.

