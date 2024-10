Stand: 24.10.2024 14:31 Uhr Süßwarenindustrie: Beschäftigte in SH und HH erhalten mehr Geld

Beschäftigte der Süßwarenindustrie aus Schleswig-Holstein und Hamburg sollen mehr Geld bekommen. Der /ratgeber/kochen/rezepte/muffin106_v-contentxl.jpgBundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Demnach steigen die Gehälter im Oktober um fünf Prozent und mindestens um 150 Euro. Kommendes Jahr im September werden die Entgelte nochmal um 2,5 Prozent angehoben. Nach Schätzung der NGG hat die Branche in Schleswig-Holstein und Hamburg bis zu 5.000 Beschäftigte. Im Sommer hatte es mehrere Warnstreiks in der Süßwarenindustrie gegeben, unter anderem in Lübeck.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie