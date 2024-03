Stand: 24.03.2024 17:20 Uhr Süßwarenbranche in SH steht vor Herausforderungen

Wie der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie auf eine Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt hat, hatten weder die Corona-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die Süßwarenindustrie im Land. Laut einer Sprecherin stellen aber hohe Rohstoffpreise, bürokratische Hürden und komplizierte Liefergesetze die Süßwarenbranche in Schleswig-Holstein vor Herausforderungen. Die Segeberger Deutsche Confiserie Holding hatte im Februar daher zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet.

Aber: Mehr als die Hälfte der Produkte, die in Schleswig-Holstein produziert werden, gehe ins Ausland, so der Bundesverband. Der Bonbonhersteller Cavendish und Harvey aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) erklärte, er stelle durch die Fusion mit einem Lakritzhersteller die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Aus Kaltenkirchen werden Bonbons und neuerdings auch Lakritz-Produkte in mehr als 100 Länder weltweit exportiert.

