Stand: 04.12.2024 09:08 Uhr Südlink in Wewelsfleth: Tunneltaufe für "Strom-Elbtunnel"

In Wewelsfleth (Kreis Steinburg) entsteht ein neuer Elbtunnel für die Stromtrasse SuedLink: ein Stromkabel, das zukünftig grünen Strom aus dem Norden in den Süden Deutschlands transportieren soll. Der Tunnel führt von Wewelsfleth fünf Kilometer unter der Elbe durch bis nach Niedersachsen. Am Mittwoch (4.12.) wird nach alter Bergbautradition der 200 Meter lange Bohrer getauft. Für Netzbetreiber TenneT ist so ein besonderes Bauvorhaben auch neu, sagt Sprecher Mathias Fischer. Der Tunnel wird einen Durchmesser von fünf Metern haben und es werden die beiden Projekte zusammengeführt. Die Strecke, die in Brunsbüttel beginnt und die Trasse, die in Wilster beginnt, werden gemeinsam verlegt. Es handelt sich also um zweimal zwei Kabel. Nach Angaben von TenneT wird der neue Elbtunnel vermutlich Mitte 2027 fertig sein.

