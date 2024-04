Stand: 11.04.2024 09:43 Uhr Südholstein: Wohnraum für Geflüchtete weiterhin Herausforderung

Die Unterbringung von Geflüchteten ist für viele Gemeinden in Südholstein nach wie vor eine Herausforderung. Glinde im Kreis Stormarn beispielsweise sucht gerade erneut nach Wohnraum, weil nach Angaben der Stadt alle Unterkünfte belegt sind. In Bargteheide dagegen können bald etwa 100 Geflüchtete in neue Unterkünfte ziehen. Das bedeutet auch: Die Turnhalle ist nach den Osterferien wieder für den Sport frei, nach dem sie fast eineinhalb Jahre als Notunterkunft genutzt wurde, erzählt die parteilose Bürgermeisterin Gabriele Hettwer.

