Stand: 21.08.2024 15:17 Uhr Suchaktion auf der Elbe: Luftmatratze löst Fehlalarm aus

Eine Luftmatratze hat am Mittwochvormittag eine umfangreiche Suchaktion auf der Elbe bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgelöst. Laut Polizei hatte eine Frau einen Notruf abgesetzt. Sie hatte demnach einen Kajak-Fahrer gesehen, der plötzlich verschwunden sei. Polizei und Feuerwehr suchten daraufhin mit Booten und einem Rettungshubschrauber nach dem vermeintlichen Kajak. Am frühen Nachmittag wurde die Suche abgebrochen, da es sich lediglich um eine herrenlose Luftmatratze handelte, die an Land getrieben war. Vermisste gibt es nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg