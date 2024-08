Stand: 25.08.2024 11:50 Uhr Sturm: Viel Arbeit für Feuerwehren in Schleswig-Holstein

Der Sturm in der vergangenen Nacht hat den Feuerwehren in Schleswig-Holstein viel Arbeit beschert. Meistens mussten Bäume von den Straßen geräumt werden, heißt es von den Feuerwehren. Knapp 30 Einsätze gab es jeweils in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Dithmarschen, rund 10 waren es Nordfriesland. Verletzte gab es nicht.

Die Einsätze im Kreis Dithmarschen haben sich in einem engem Zeitraum abgespielt, aber die Feuerwehr sei nicht im Dauereinsatz gewesen, heißt es von der Leitstelle. Am frühen Sonntagmorgen war die Feuerwehr in Dithmarschen mit einer Nachlese beschäftigt. Hier mussten mehrere Bäume weggeräumt werden, die zuvor auf die Straßen gefallen waren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2024 | 09:00 Uhr