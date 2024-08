Stand: 12.08.2024 10:15 Uhr Streik in Lübeck: Beschäftigte fordern höhere Löhne

Die Beschäftigten von Niederegger, Schwartauer Werke und Carstens Lübecker Marzipan legen am Montag ihre Arbeit nieder. Etwa 400 Mitarbeitende folgen dem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. In der Lübecker Innenstadt gibt es eine Auftaktkundgebung. Der 24-stündige Streik richtet sich gegen das Angebot der Arbeitgeber, die eine Lohnerhöhung von insgesamt 5,7 Prozent in zwei Schritten vorgeschlagen hatten. Die Gewerkschaft fordert hingegen ein Lohnplus von knapp zehn Prozent.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck